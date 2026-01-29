“El monstruo” ya está recluido en la Base Naval del Callao: Tendría nuevo abogado

Erick Moreno Hernández, alias “el monstruo”, ya se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, donde cumplirá prisión preventiva tras haber sido extraditado desde Paraguay el miércoles 28 de enero, a fin de enfrentar a la justicia peruana por diversos delitos, entre ellos secuestro y presunta organización criminal.

A su llegada al recinto penitenciario, se hizo presente quien dijo ser su abogado y se identificó como Fredy Ayala, quien aseguró asumir la defensa legal de Erick Moreno Hernández, alias “el monstruo”, en este proceso judicial que recién se inicia en el país.

En sus primeras declaraciones a este medio, el letrado indicó que hasta el momento no ha podido comunicarse con su “patrocinado”, y precisó que todos los hechos imputados deberán ser materia de investigación. “Estamos ejerciendo únicamente su derecho a la defensa”, señaló ante los medios de comunicación.

EXTRADICIÓN LIMITA DELITOS POR LOS QUE SERÁ JUZGADO

El presunto abogado del “monstruo” sostuvo que ya conoce el contenido de la resolución de extradición emitida por Paraguay, la cual —según explicó— establece que Erick Moreno Hernández solo podrá ser procesado por el delito de extorsión agravada, ya que los demás casos aún no cuentan con sentencia condenatoria ni fallo firme, por lo que no formarían parte del cuadernillo de extradición.