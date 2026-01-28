Poder Judicial notifica prisión preventiva de 36 meses contra 'El Monstruo'

La Corte Superior de Lima notificó la medida de prisión preventiva por 36 meses contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, dictada en 2024 por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, en el marco de las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal.

Asimismo, en la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), el juez Ronald Chafloque Rojas, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, inició la audiencia de control de identidad contra Moreno Hernández, quien también es investigado por el delito de secuestro en agravio de una empresaria.

Hasta el lugar llegó Christian Bedoya, abogado de oficio que asumirá la defensa del imputado. Al ser abordado por la prensa, evitó brindar mayores detalles del caso y se limitó a señalar que su participación responde a esta etapa del proceso judicial.

CONTINÚA DILIGENCIAS

De acuerdo con la información oficial, alias “El Monstruo” ya pasó por la audiencia de control de identidad. Tras ello, se tiene previsto que continúe con las diligencias correspondientes antes de ser trasladado a un establecimiento penitenciario, donde cumplirá la medida ordenada por el Poder Judicial.