Callao: gresca familiar convierte el ‘Pasaje de la Salsa’ en campo de batalla

Lo que suele ser un punto de encuentro para la música y el baile terminó convertido en escenario de violencia extrema. El llamado ‘Pasaje de la Salsa’, en el Callao, fue el epicentro de una brutal pelea entre dos familias que mantienen enfrentamientos desde hace varios años. Durante la gresca, registrada en plena vía pública, los involucrados utilizaron palos, piedras, botellas de vidrio e incluso cuchillos para atacarse sin ningún reparo.

Las imágenes captadas muestran momentos de alta tensión, como personas recibiendo ladrillazos en la cabeza y una mujer que, cuchillo en mano, arremetía contra quienes se cruzaban en su camino, hasta ser derribada violentamente contra el pavimento. Testigos señalaron que la agresión fue mutua y que la violencia escaló rápidamente ante la presencia de numerosos asistentes.

Según los vecinos, el primer enfrentamiento ocurrió el último domingo, en medio de un concierto informal realizado en el pasaje, conocido por albergar presentaciones de orquestas de salsa los fines de semana. Ambas familias se culpan entre sí por el inicio de la trifulca, alegando insultos previos, antiguos conflictos y supuestos actos de envidia vinculados a negocios de la zona.

EVENTO NO TENÍA AUTORIZACIÓN

La situación se agravó el último martes, cuando los grupos volvieron a enfrentarse, dejando varias personas heridas y al menos una mujer detenida. Al respecto, el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, aclaró que el evento no contaba con autorización municipal ni garantías de seguridad, y anunció que se reforzará la fiscalización y el control en la zona para evitar nuevos episodios de violencia.