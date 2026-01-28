Secuestro de Jackeline Salazar: testimonio de “El Monstruo” podría ser determinante en el caso

La llegada al Perú de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, podría marcar un punto de quiebre en el caso del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar. Así lo considera la defensa legal de Jesús Santos Victorio Acuña, tío de la víctima, quien permanece bajo prisión preventiva desde mayo de 2024 acusado de presunta participación en el delito.

Mario Amoretti, abogado de Victorio Acuña, asegura que su patrocinado es inocente y que no forma parte de ninguna organización criminal. En ese sentido, sostuvo que la declaración de “El Monstruo” es clave para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. “Es fundamental que se le tome declaración de inmediato, porque mi cliente no está involucrado en esta banda”, señaló el letrado.

El abogado también expresó su preocupación ante un posible traslado del peligroso delincuente a un penal de máxima seguridad como Challapalca, lo que —según dijo— dificultaría su interrogatorio. Incluso, advirtió que, de no actuarse con rapidez, se estaría frustrando una investigación en curso, responsabilizando a las autoridades penitenciarias si ello ocurre.

¿QUÉ DICE LA FISCALÍA?

De acuerdo con la PNP, el primo de la empresaria, Jesús Abraham Victorio Vallejos —también detenido—, habría mantenido coordinaciones con Erick Moreno. No obstante, la Fiscalía sostiene que el tío de la víctima también tuvo participación en el caso. Mientras tanto, la defensa insiste en que existen intereses para evitar que “El Monstruo” declare, debido a la información sensible que manejaría.