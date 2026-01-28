“El Monstruo”: revelan plan de fuga para evitar su extradición al Perú

Nuevos detalles sobre el caso de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, han salido a la luz tras la captura de Joseelyn Balarezo, quien confesó ante las autoridades que el cabecilla criminal tenía planeado fingir una emergencia médica para ejecutar una fuga internacional desde Paraguay.

PRESUNTO PLAN DE ESCAPE

Según la investigación policial, Balarezo habría asumido el rol de enlace luego de la detención de Grace Bados Neyra, señalada como la anterior cajera de Moreno Hernández, ocurrida el 26 de marzo de 2025. De acuerdo con su testimonio, alias “El Monstruo” buscaba concretar su escape del penal mediante un elaborado plan que incluía su traslado a un centro médico y un posterior rescate armado.

La mujer fue capturada a finales de 2025 tras un trabajo de seguimiento de la División de Investigación contra el Crimen Organizado. Durante su intervención, declaró que Moreno Hernández mantenía comunicaciones periódicas por videollamadas desde el penal, presuntamente con apoyo de intermediarios, y que los contactos se realizaban en días específicos de la semana.

Balarezo señaló que el interno habría planeado autolesionarse para justificar su traslado por razones de salud. En ese contexto, diez presuntos sicarios peruanos viajarían hasta Asunción para ejecutar su liberación por la fuerza durante la atención médica. Según su versión, los implicados recibirían un pago de aproximadamente 10 mil soles.

Las investigaciones también revelan que un sujeto conocido como alias “Bala” viajó a Paraguay en junio de 2025, realizando una escala en Brasil, con el objetivo de trasladar dinero destinado a Moreno Hernández, de acuerdo con registros migratorios.

Ante estos antecedentes, las autoridades extremaron las medidas de seguridad durante el traslado del interno al Perú. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a todos los involucrados en este presunto intento de fuga internacional y desarticular por completo la red criminal vinculada a alias “El Monstruo”.