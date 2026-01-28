‘El Monstruo’ llegó a Lima: así fue su arribo bajo estrictas medidas de seguridad

Bajo estrictas medidas de seguridad, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, llegó la tarde de este martes a Lima tras concretarse su extradición desde Paraguay, país donde fue capturado el pasado 24 de setiembre. El presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue trasladado en una aeronave de la Policía Nacional del Perú hasta la Dirección de Aviación Policial, en el Callao.

Luego de su arribo, el detenido, de 34 años, fue puesto de inmediato bajo custodia de la PNP y será trasladado a la sede de la Dircote, en el Cercado de Lima. En dicho lugar permanecerá recluido en una carceleta mientras se desarrollan las diligencias preliminares y se definen las acciones judiciales en su contra. El Poder Judicial le asignó un abogado de oficio, quien evitó pronunciarse ante los medios.

La llegada de Moreno Hernández fue supervisada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. Ambos resaltaron la labor de inteligencia y la coordinación internacional entre Perú y Paraguay, calificando la extradición como un golpe importante contra las organizaciones criminales que operan en Lima Norte.

¿QUÉ SE LE ATRIBUYE?

Según investigaciones, ‘El Monstruo’ estaría implicado en el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar en mayo de 2024; en el rapto de la menor Valeria en el distrito de Comas, en diciembre de 2023; y en la balacera registrada durante un concierto de Agua Marina en octubre de 2025. Su prontuario criminal se inició en el sector Belaunde, en Comas, donde operaba bajo los alias de ‘Chonguito’ y ‘Chino Belaunde’.