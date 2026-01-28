Tacna: hombre es detenido tras agresión a su pareja y suegra

Agentes de Serenazgo lograron la detención de un hombre que horas antes había agredido salvajemente a su pareja y a su suegra dentro de su vivienda, ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín, en la ciudad de Tacna. El violento hecho generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades ante los gritos de auxilio.

El sujeto fue identificado como Francisco Chura, quien, para evitar ser intervenido, se escondió debajo de la cama al notar la presencia de los agentes municipales que llegaron al inmueble para proceder con su captura.

Según las primeras investigaciones, la adulta mayor y su hija fueron halladas llorando dentro de la vivienda y acusaron al hombre de haberlas agredido física y psicológicamente, denunciando un reiterado comportamiento violento que habría ocurrido en medio de una discusión familiar.

DETENCIÓN Y TRASLADO A LA COMISARÍA

El agresor negó en todo momento haberse escondido, pese a ser encontrado debajo de la cama, y además se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tras ser reducido por el Serenazgo, fue trasladado a la comisaría del sector, donde se realizan las investigaciones correspondientes por el presunto delito de violencia familiar.