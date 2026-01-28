Mercado N.° 1: Surquillo y Miraflores se enfrentan por control del centro de abastos

Continúa la controversia en torno al mercado N.° 1, cerrado meses atrás por la Municipalidad de Surquillo, medida que afectó directamente a cientos de comerciantes que trabajaban en el centro de abastos. Ante esta situación, los vendedores desalojados han manifestado su intención de comprar el mercado; sin embargo, la disputa surge porque el recinto sería reclamado por la Municipalidad de Miraflores, pese a estar ubicado en territorio surquillano.

Al respecto, la alcaldesa de Surquillo, Cyntia Loayza, afirmó que el mercado pertenece a su jurisdicción y recordó que en el año 2007 el municipio de Miraflores intentó privatizar el mercado N.° 1, pese a encontrarse dentro del distrito de Surquillo. “El Tribunal Constitucional ha resuelto que el mercado se encuentra dentro de Surquillo”, indicó la autoridad edil.

La burgomaestre reiteró que el mercado N.° 1 corresponde exclusivamente a la jurisdicción de Surquillo, por lo que la competencia administrativa recae únicamente en su municipio. No obstante, Miraflores ha señalado que el centro de abastos le pertenece y que podría someterlo a una subasta pública, permitiendo que los propios comerciantes participen en una eventual sesión de compra.

RIESGO ESTRUCTURAL Y ADVERTENCIA LEGAL

Loayza precisó que el mercado, que cuenta con más de 350 puestos, fue inspeccionado en septiembre del año pasado por la Municipalidad de Lima, detectándose graves daños estructurales. “El mercado en este momento representa un riesgo muy alto”, advirtió. Asimismo, remarcó que el municipio de Surquillo resguardará el recinto por estar dentro de su jurisdicción y advirtió que, si Miraflores adopta una decisión distinta, tomarán las acciones legales correspondientes.