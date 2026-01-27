Desplegarán drones con inteligencia artificial ante marcha anunciada en el Centro de Lima

Ante la anunciada marcha de la “Generación Z”, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que reforzará el Plan de Operaciones de Seguridad Ciudadana y Protección del Centro Histórico, con el fin de garantizar el orden público, la seguridad de los vecinos y el libre tránsito de personas y vehículos en las principales vías del Cercado de Lima.

Como parte de estas medidas, la comuna duplicó el número de drones destinados a la vigilancia, alcanzando un total de 15 equipos, entre ellos cuatro con tecnología de inteligencia artificial que permitirán un monitoreo continuo. Estas aeronaves no tripuladas facilitarán la identificación de incidencias y el control inmediato de situaciones de riesgo.

El sistema de drones se encuentra interconectado con las 925 cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima, lo que incrementa la cobertura en puntos considerados críticos como la Plaza San Martín, la avenida Abancay y la avenida Nicolás de Piérola, zonas que suelen concentrar gran afluencia de personas durante movilizaciones.

ZONA INTANGIBLE PARA MARCHAS

La MML recordó que el Centro Histórico de Lima, al ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, ha sido declarado Zona Intangible para marchas y manifestaciones públicas, de acuerdo con la Ordenanza n.° 2195. En ese sentido, advirtió que cualquier daño al ornato, a los monumentos o a la propiedad pública será denunciado penalmente de manera inmediata.