Atacan a balazos a colectivero en Comas: chofer y pasajeros se salvaron de milagro

La delincuencia continúa sembrando temor. El conductor de un colectivo y tres pasajeros se salvaron de milagro luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera atacado a balazos en el distrito de Comas.

El violento hecho ocurrió la noche del martes 27 de enero en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Miguel Grau, una zona altamente comercial donde además funciona un paradero informal de colectivos.

Según testigos, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra la unidad, para luego darse a la fuga. A pesar de la gravedad del ataque, las víctimas resultaron ilesas.

POSIBLE CASO DE EXTORSIÓN

Agentes de la Policía llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. No se descarta que el atentado esté vinculado a un presunto caso de extorsión y cobro de cupos, modalidad delictiva que viene afectando a transportistas en distintos puntos de la capital.