Caen “Los Manzaneros de Breña”: policía recupera más de 70 iPhones robados

Más de 70 teléfonos celulares, en su mayoría iPhones de distintos modelos y colores, fueron recuperados tras la intervención policial a una presunta banda criminal conocida como “Los Manzaneros de Breña”, dedicada a delitos contra el patrimonio. El operativo estuvo a cargo de la Divincri Lima Oeste y permitió desarticular un punto clave de acopio y distribución de equipos robados.

Según la hipótesis policial, los delincuentes no contaron con que uno de los últimos celulares sustraídos fue rastreado gracias a la denuncia oportuna de la víctima. El sistema GPS del equipo condujo a los agentes hasta un departamento donde se hallaron celulares de alta gama en todos los ambientes del inmueble, desde la sala hasta los dormitorios, evidenciando que el lugar funcionaba como almacén clandestino.

Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron equipos con números IMEI visibles, etiquetas y hasta datos personales de los propietarios. De acuerdo con el jefe de la Divincri Lima Oeste, coronel PNP Alejandro Fernández Pincos, se incautaron un total de 79 iPhones y dos celulares Samsung S21, los cuales presuntamente eran “desflasheados” para luego ser revendidos en el mercado ilegal.

IDENTIFICAN A DETENIDOS

En el operativo se detuvo a Alex Israel, alias “Gordo”, señalado como uno de los principales implicados, así como a Alexis Gael, conocido como “Alex”, y Naydelin, alias “Panda”, quienes integrarían la red de distribución tipo delivery. La Policía exhortó a las personas que hayan sido víctimas del robo de sus celulares a acudir a la Depincri Jesús María–Lince para reconocer sus equipos y formalizar la denuncia.