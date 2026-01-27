ATU plantea carriles segregados en Av. La Marina, Angamos y Venezuela ante caos vehicular

El desorden vehicular y el incumplimiento de las normas de tránsito continúan afectando seriamente la movilidad en Lima. En la avenida Arequipa, separadores centrales se encuentran en estado deplorable: sucios, rotos y, en algunos tramos, incluso desplazados hacia la berma central, lo que dificulta el tránsito y obstruye el paso del corredor.

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CORREDORES

Frente a este panorama, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha puesto en evaluación la implementación de nuevos corredores segregados en avenidas clave como La Marina, Angamos, Venezuela (en el Callao), así como el mejoramiento de los ya existentes en Brasil y Marsano. Estas iniciativas se suman a los carriles exclusivos recientemente ejecutados en la avenida Abancay y a los de la avenida Arequipa, donde persiste la falta de respeto a la infraestructura vial.

Daniel Gonzáles, presidente de la ATU, señaló que el objetivo principal del proyecto es adecuar las vías para carriles exclusivos que permitan dar mayor velocidad al transporte público y hacerlo más atractivo para los usuarios. Para ello, la entidad viene realizando levantamientos de campo y análisis de los volúmenes actuales de tráfico, con el fin de identificar posibles inconvenientes propios de cada vía.

En el caso de la avenida La Marina, por donde circula el corredor rojo, se plantea que los carriles derechos sean destinados exclusivamente a este servicio. Actualmente, buses del corredor comparten espacio con combis y micros, lo que ralentiza el recorrido y genera congestión, bocinazos constantes y malestar entre los pasajeros.

Sin embargo, en varios tramos ya se observa que paraderos y espacios destinados al corredor son utilizados por múltiples empresas de transporte, situación similar a la registrada en la avenida Abancay. La propuesta de la ATU contempla la construcción de nuevos separadores a lo largo de estas vías para garantizar la exclusividad de los carriles. El mismo escenario se repite en Angamos y otras avenidas incluidas en el plan.