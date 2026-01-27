Alias 'El Monstruo' sería trasladado a la Dirincri tras su llegada al Perú

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, arribará este martes 28 de enero a territorio peruano luego de ser extraditado desde Paraguay, país donde permanecía detenido. Tras su llegada, se prevé que sea trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España.

SOBRE SU LLEGADA A PERÚ

De acuerdo con información oficial, el retorno de Moreno Hernández no se realizará mediante un procedimiento convencional. Las autoridades han diseñado un esquema especial que contempla custodia policial permanente, controles migratorios y escalas técnicas previamente establecidas durante el trayecto aéreo.

Se conoció que alrededor de las 6:00 de la mañana las autoridades paraguayas entregarán al detenido a sus pares peruanos. Posteriormente, será abordado en un vuelo policial que partirá rumbo al Perú y que arribaría entre las 3:00 y 4:00 de la tarde, debido a dos paradas técnicas programadas.

Hasta el momento, no se ha confirmado en qué establecimiento penitenciario será recluido alias ‘El Monstruo’. Sin embargo, fuentes de Panamericana Televisión indicaron que esta decisión ya habría sido tomada, aunque se mantiene en reserva por razones de seguridad.