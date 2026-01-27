Ola de calor y alta radiación UV continuarán en Lima hasta 28 de enero

La intensa ola de calor que afecta a Lima Metropolitana ha provocado que playas como Agua Dulce luzcan abarrotadas incluso en días laborables. En los últimos días, la capital ha registrado temperaturas de 28, 29 y hasta 33 grados Celsius, llevando a cientos de familias a buscar alivio frente al sofocante clima, pese a las advertencias de las autoridades.

Los veraneantes aseguran que el sol se ha vuelto casi insoportable y que es indispensable protegerse para evitar daños a la salud. El uso de bloqueador solar, ropa de manga larga, sombrillas, gorros y lentes se ha vuelto común entre quienes acuden al litoral, conscientes de que la radiación solar es cada vez más intensa y persistente durante gran parte del día.

El calor no solo se siente en las playas. En el transporte público, usuarios reportan una fuerte sensación de bochorno, incluso con ventanas abiertas. La exposición directa al sol y la falta de ventilación agravan el malestar, lo que ha llevado a muchos a extremar medidas de protección, como el uso permanente de sombreros y protector solar para evitar quemaduras y ardor en la piel.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

El ingeniero Matt Nieto, vocero del Senamhi, explicó que distritos alejados del mar como Carabayllo, La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho superan los 30 °C, con picos de hasta 33 °C que se mantendrían hasta mediados de semana. Además, advirtió que los índices de radiación ultravioleta se encuentran entre 12 y 14, considerados extremadamente altos, por lo que recomendó evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, mantenerse hidratados y usar protección adecuada.