San Luis: cámaras captan huida de sicarios tras ataque en cancha de fútbol

Cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Luis captaron la huida de los sicarios que perpetraron un violento ataque armado en una cancha de fútbol del distrito. Las imágenes muestran a dos delincuentes escapando a toda velocidad con dirección al óvalo Nicolás Arriola, minutos después de desatar una balacera que dejó un saldo fatal.

El hecho se registró el último fin de semana en una cancha de fútbol ubicada en el segundo piso de un local, en la cuadra 1 de la avenida San Juan, la cual no contaba con licencia de funcionamiento, según informó la comuna distrital. Producto del ataque, tres personas perdieron la vida y otras dos resultaron gravemente heridas, generando pánico entre los asistentes.

El material de videovigilancia revela que, tras escucharse más de diez disparos, dos sujetos salen corriendo del inmueble y se dirigen hacia el óvalo Nicolás Arriola. Durante la fuga, uno de ellos estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo particular, cuyo conductor logró frenar a tiempo, permitiendo que ambos delincuentes continúen su escape.

ANALIZAN CÁMARAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con la hora del ataque y los testimonios recogidos por la Policía, los individuos captados en las cámaras serían los responsables directos del crimen. Las autoridades ya analizan las imágenes para identificar a los implicados, mientras continúan las investigaciones para dar con su paradero y determinar las responsabilidades correspondientes.