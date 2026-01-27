Caen "Los Falsificadores de San Juan": PNP incautó más de US$3.6 millones en billetes falsos

Una presunta organización criminal dedicada a la fabricación y circulación de billetes falsos fue desarticulada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en una vivienda ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. La banda, conocida como “Los Falsificadores de San Juan”, operaba produciendo principalmente billetes adulterados de 50 y 100 dólares destinados al mercado nacional e internacional.

Durante la intervención policial, los efectivos ingresaron a una de las habitaciones del inmueble, donde hallaron una gran cantidad de láminas con billetes falsificados. Según informó el mayor PNP Víctor Chafloque, integrante de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincco), el material incautado alcanzaría un valor aproximado de 3 millones 606 mil dólares.

DETENIDOS

Como resultado del operativo, fueron detenidos Hubert Estevens Siancas Patiño (48), alias Chalaco; Juan Gabriel Siancas Luque (36), alias Máquina; y César Andrés Valle Rúa (45), alias Chato. De acuerdo con la Policía, los intervenidos adquirían insumos como papel, tintas y solventes, los cuales eran procesados mediante una máquina Davidson para la impresión de los billetes, culminando con el corte y retoques finales.

Las investigaciones también revelaron que el destino final del dinero falsificado sería el extranjero. Los movimientos migratorios de los implicados indican salidas del país con rumbo a México, desde donde se presume que el dinero era enviado a otros mercados. Durante el operativo, la Policía también incautó un arma de fuego, una camioneta blanca y una mototaxi azul, presuntamente utilizadas por la organización criminal.