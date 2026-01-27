Pareja de alias “Jhonsson Pulpo” será trasladada a Lima tras su captura en Bolivia

Alias “Keisy”, identificada como la pareja sentimental de Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, fue capturada en la ciudad de La Paz, Bolivia, y entregada a las autoridades peruanas tras un trabajo conjunto de inteligencia internacional. Las imágenes difundidas muestran su primer contacto con la Policía Nacional del Perú, donde, aunque en silencio, acataba las indicaciones de los agentes durante su traslado.

La detenida, de 29 años, es señalada como conviviente del cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos” y madre de su hija menor de apenas dos años. Según la Policía, habría tenido un rol clave dentro de la estructura delictiva, participando en secuestros, extorsiones y en la administración del dinero ilícito obtenido por la banda, lo que permitió a las autoridades seguir la ruta financiera hasta ubicarla.

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Macro Región Policial La Libertad, señaló que esta captura representa un golpe importante para debilitar a la organización criminal, cuyos tentáculos se extendieron desde Trujillo hacia otros países como Chile y Brasil. La intervención contó con coordinación entre la Policía Nacional del Perú, la Policía de Investigaciones de Chile y organismos de inteligencia de Bolivia.

SERÁ TRASLADADA A LIMA

Alias “Keisy” era buscada desde hace casi cinco años por su presunta participación en el secuestro de un comerciante, hijo de una exregidora del distrito de El Porvenir. Tras su ingreso a territorio peruano por el puente internacional Desaguadero, fue trasladada inicialmente a Juliaca y luego será llevada a Lima y Trujillo, donde se prevé que sea internada en el penal El Milagro mientras continúan las investigaciones.