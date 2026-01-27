Niño que quedó grave tras accidente de tránsito en Nueva Cajamarca fue trasladado a Lima

Un trágico accidente ocurrido en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, ha conmocionado a toda la población. Una mototaxi en la que se desplazaba una familia fue violentamente impactada por una camioneta que, según las investigaciones preliminares, era conducida por Jefferson Estela Ruiz en presunto estado de ebriedad. El choque fue registrado por cámaras de seguridad y evidenció cómo el vehículo invasor ingresó al carril contrario, arrollando al menos tres unidades.

Como consecuencia del impacto, la madre y el padre de familia fallecieron, mientras que uno de sus hijos, un menor de apenas 5 años, logró sobrevivir. El niño fue trasladado de emergencia al Instituto Nacional de Salud del Niño, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave. Su estado es crítico y los médicos han señalado que las próximas horas serán determinantes para su evolución.

Tras el accidente, videos grabados por testigos muestran al conductor de la camioneta reconociendo que estaba al volante al momento del hecho. De acuerdo con la familia de las víctimas, el dosaje etílico practicado a Estela Ruiz habría arrojado resultado positivo, mientras que al padre de los menores se le realizó la misma prueba, la cual dio negativo. El caso es investigado por las autoridades y el Ministerio Público en Nueva Cajamarca.

TRES NIÑOS EN LA ORFANDAD

La tragedia deja a tres niños en la orfandad, entre ellos un recién nacido de apenas tres meses que ahora enfrenta un cambio radical en su alimentación y cuidados. Ante esta situación, el Ministerio de la Mujer informó que ha activado los protocolos de apoyo emocional, médico y legal para los menores, además de evaluar asistencia económica por orfandad. La familia afectada exige justicia y que el responsable reciba la máxima sanción conforme a ley.