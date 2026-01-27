Gobierno de José Jerí vuelve a postergar plan de seguridad ciudadana

Por segunda vez, el gobierno del presidente de transición José Jerí aplazó la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es enfrentar la criminalidad que viene azotando al país, especialmente en la capital.

Como se recuerda, el mandatario señaló hace varios meses que el plan sería expuesto en pocos días; sin embargo, a pocos días de culminar el plazo anunciado, el documento aún no ha sido presentado.

Según se pudo conocer, el plan sería entregado a inicios del mes de febrero. Para el analista político César Campos, esta situación responde a la inexperiencia del presidente de la República, quien habría anunciado fechas sin considerar que este tipo de documentos requieren tiempo para su elaboración.

Por otro lado, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés sostuvo que los distintos planes adoptados por el gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana no han dado resultados.

CRISIS EN EL GOBIERNO AGRAVA LA SITUACIÓN

Ambos especialistas coincidieron en que, en medio de la crisis del Ejecutivo por las reuniones no oficiales de José Jerí con empresarios chinos, el tema de la inseguridad ciudadana estaría siendo utilizado para desviar la atención del escándalo político.