Cusco: turistas arriesgan su vida al cruzar huaico rumbo a Machu Picchu

Las intensas lluvias continúan afectando a diversas regiones de la sierra del Perú y han generado situaciones de alto riesgo para turistas. En Cusco, visitantes nacionales y extranjeros arriesgaron su vida al cruzar un huaico en la ruta hacia Machu Picchu, con el objetivo de llegar al santuario histórico inca.

El derrumbe se registró en el kilómetro 114 de la vía férrea, en la ruta Machu Picchu–Hidroeléctrica, lo que obligó a la suspensión del servicio de trenes. Ante esta situación, decenas de turistas se vieron forzados a continuar el trayecto a pie, pese al peligro por la inestabilidad del terreno.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los visitantes improvisaron puentes de madera para cruzar la zona afectada, exponiéndose a un posible nuevo deslizamiento. Tras el huaico, la Municipalidad de Machu Picchu clausuró la ruta, debido al alto riesgo que representan las lluvias intensas.

AUTORIDADES ADVIERTEN SANCIONES POR EXPONER A TURISTAS

El gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Rosendo Vaca, advirtió que los operadores turísticos que expongan a los visitantes usando esta vía cerrada serán denunciados, precisando además que alrededor del 30 % de los turistas accede a Machu Picchu por la ruta Hidroeléctrica. Hasta el cierre de este informe se confirmó que el tramo Machu Picchu–Hidroeléctrica ya se encuentra habilitado.