Cae banda criminal que falsificaba billetes extranjeros en San Juan de Miraflores

Agentes de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon una banda criminal dedicada a la falsificación y adulteración de billetes extranjeros en el distrito de San Juan de Miraflores.

La intervención se realizó el pasado 26 de enero en un inmueble del mencionado distrito, donde fueron detenidos alias “Chalaco”, “Máquina” y “Chato”. De acuerdo con información policial, los sujetos adquirían insumos como papel y tinta para luego utilizar maquinaria especializada con la que imprimían, adulteraban y finalmente “maquillaban” los billetes falsificados.

Las investigaciones preliminares señalan que el destino final del dinero falsificado sería el extranjero, hipótesis que se sustenta en los movimientos migratorios registrados de los detenidos. Durante el operativo, las autoridades incautaron billetes cuyo valor aproximado bordea los 3 millones 600 mil dólares.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Los intervenidos permanecen detenidos mientras continúan las diligencias correspondientes para determinar el alcance total de la organización criminal y establecer posibles vínculos con redes internacionales.