Inseguridad en verano: 40 denuncias por robo en playas de Lima desde inicio del año

A tan solo 27 días de haberse iniciado el 2026, los casos de inseguridad ciudadana no solo afectan las viviendas o negocios de las personas, sino que también los balnearios de Lima, lugares a los que llegan las personas para refrescarse por verano.

En las primeras semanas del año, se han registrado cerca de 40 denuncias por robo en las playas de la capital, especialmente Agua Dulce, la cual recibe más de 80 mil visitantes los fines de semana y es una de las más concurridas por las familias.

Con la finalidad de reducir los hechos de inseguridad, tanto la Municipalidad de Chorrillos como la de Barranco han implementado planes de contingencia en los que participarán los serenos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

FAMILIAS CONTINÚAN LLEGANDO A AGUA DULCE

A pesar de que la semana no termina, decenas de familias han llegado a la playa Agua Dulce para disfrutar un día caluroso. El Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reveló que las temperaturas podrían llegar a los 32 °C.