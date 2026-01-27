Periodista paraguaya brinda detalles sobre la extradición de “El Monstruo”

Las autoridades peruanas concretarán este miércoles 28 de enero la extradición desde Paraguay de Erick Moreno Hernández, conocido como alias “El Monstruo”, sindicado como líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”. El traslado marcará un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país.
La periodista paraguaya Liz Analía Acosta confirmó que los trámites de extradición entre ambos países ya concluyeron, por lo que alias “El Monstruo” llegará al Perú en las próximas horas. Un equipo especial de fiscales y agentes de la Policía Nacional del Perú ya se encuentra en Paraguay para ejecutar el procedimiento.
Según la información disponible, la extradición no se realizará mediante un vuelo directo a Lima, sino que incluirá una escala en Cochabamba, antes de arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, bajo un estricto dispositivo de seguridad.
“El traslado se realizará en un vuelo que no será directo a Lima, ya que primero hará una escala en Cochabamba y luego continuará hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; esa es la información disponible hasta el momento sobre el proceso de extradición”, indicó
ALIAS “EL MONSTRUO” NO RECIBIRÍA CADENA PERPETUA
Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es que Erick Moreno Hernández no podría ser condenado a cadena perpetua, debido a las condiciones establecidas en el proceso de extradición desde Paraguay, aunque sí enfrentará cargos por robo, extorsión, secuestro y organización criminal, mientras la Policía aún no confirma el penal donde será recluido para afrontar a la justicia peruana.