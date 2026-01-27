Usuarios del Metropolitano indignados: captan a chofer chateando y usando audífonos mientras maneja

Un video difundido en redes sociales generó indignación entre los usuarios del Metropolitano, pues se observa a un chofer utilizando su celular mientras conducía, además de usar audífonos.

En las imágenes se puede ver claramente al conductor chateando permanentemente sin temor a causar un accidente de grandes proporciones. En ese momento la unidad estaba repleta de pasajeros.

Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que ya inició las investigaciones para sancionar al trabajador. El presidente de la entidad, David Hernández, se pronunció.

INFRACCIÓN MUY GRAVE

“Todos los conductores del Metropolitano cumplen las normas de tránsito y, por supuesto, manejar usando el celular es una infracción muy grave que podría incluir la suspensión del conductor”, señaló.

“El conductor ya ha sido identificado y se encontraba en servicio, por lo que la empresa ha recibido la comunicación para que proceda, conforme a lo que indica el reglamento, por la falta cometida”, agregó.