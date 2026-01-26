ATU descarta falla técnica en accidente del Metropolitano que dejó más de 40 heridos

En horas de la mañana de este lunes 26 de enero, un accidente que tuvo como autor a un bus del Metropolitano a pocos metros de la estación México. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se pronunció sobre la colisión de la unidad.

Durante sus declaraciones, el presidente de la ATU, David Hernández, negó que el choque con la parte baja del puente que se ubica en la estación México haya sido producto de una falla en el interior del vehículo que transporta a miles de ciudadanos al día.

“Sí (descarto que el accidente haya sido producto de un problema técnico). El tiempo de vida de los vehículos (del Metropolitano) es de 15 años, como dice la norma, y las unidades ya están en ese tiempo. De acuerdo a las evaluaciones, tienen una ampliación, pero en este caso no es el modelo; los vehículos están en correcto uso”, declaró.

GRAN CONGESTIONAMIENTO VEHÍCULAR

Producto de este accidente, se registró un gran congestionamiento vehicular a pocos metros de la entrada a la Vía Expresa a la altura del hotel Sheraton, causando una molestia entre los conductores, quienes tuvieron sus unidades detenidas en la autopista por varios minutos.