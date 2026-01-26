Salen a la luz nuevas imágenes del rescate de empresario peruano secuestrado en Ecuador

Personal de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional del Ecuador logró rescatar con vida a un empresario peruano de 61 años que había sido secuestrado en la ciudad de Guayaquil. El ciudadano, dedicado a la importación de calzado, fue interceptado en plena carretera por delincuentes que se desplazaban en cinco motocicletas, en la zona de Empalme, cuando trasladaba mercadería.

De acuerdo con el reporte policial, tras ser reducido, la víctima fue llevada a un inmueble donde permaneció cautiva mientras los secuestradores se comunicaban con sus familiares para exigir el pago de 20 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida. Las imágenes difundidas por la UNASE muestran el momento en que los agentes irrumpen en el lugar, rompen las cadenas y liberan al empresario.

El coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros, informó que el empresario fue trasladado a un centro médico debido a las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo. Indicó además que los familiares del afectado viajaron hasta Ecuador y ya se encuentran con él, tras el exitoso rescate realizado el viernes 23 de enero de 2026.

OPERATIVO “LIBERTAD 55”

La intervención policial fue denominada “Libertad 55” y se puso en marcha luego de que la Dirincri recibiera la denuncia del secuestro. En paralelo a las negociaciones, los equipos de inteligencia lograron ubicar a la organización criminal y detener a un primer grupo de cuatro implicados. Las autoridades ecuatorianas aseguraron que los operativos continuarán hasta capturar a todos los implicados.