Extradición de alias “El Monstruo”: comitiva peruana ya se encuentra en Paraguay

La aeronave de la Dirección de Aviación Policial ya aterrizó en Paraguay con los oficiales de la Policía Nacional encargados de ejecutar el traslado de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, hacia territorio peruano. En la operación participan coroneles, mayores y efectivos especializados, quienes forman parte del despliegue de seguridad dispuesto para concretar la extradición del cabecilla criminal.

Junto al equipo policial también se encuentra trabajando una comitiva autorizada por el Ministerio Público, liderada por el fiscal Elmer Chirre Castillo e integrada por un médico legista de la Unidad Clínica Forense. Los funcionarios arribaron con anticipación a la ciudad de Asunción para realizar las últimas coordinaciones relacionadas con la entrega del detenido por parte de las autoridades paraguayas.

Según el planeamiento operativo, la travesía de retorno se iniciará en el penal de La Emboscada, desde donde Moreno Hernández será trasladado en un vehículo hasta el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Posteriormente, ya bajo custodia peruana, la aeronave policial partirá rumbo al Callao, con una posible parada técnica para reabastecimiento de combustible cuya ubicación se mantiene en reserva por motivos de seguridad.

REALIZARÁN OPERATIVO POLICIAL

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que se ha diseñado un operativo para neutralizar cualquier intento de interferencia por parte de cómplices del criminal. No obstante, precisó que la extradición no garantiza una cadena perpetua inmediata, ya que el proceso está sujeto a las limitaciones de la legislación paraguaya, pese a que Moreno Hernández ya cuenta con una condena de 32 años por robo agravado.