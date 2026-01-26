Equipo de fiscales y policías viajará a Paraguay para concretar extradición de “El Monstruo”

A través de una resolución de la Fiscalía de la Nación, se autorizó el viaje de un equipo especial a Paraguay para realizar las labores de extradición de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. La comitiva estará integrada por dos fiscales y un médico legista, quienes cumplirán funciones clave en el proceso de retorno del peligroso criminal al país.

El equipo está conformado por Elmer Chirre Castillo, fiscal adjunto supremo y jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones; Yovanna Sánchez Loayza, fiscal adjunta provincial especializada contra la criminalidad organizada; y Eloy Loayza Sierra, médico forense. Ellos viajarán del 25 al 28 de enero junto a personal de Interpol, agentes de la Dirincri y unidades de inteligencia.

Moreno Hernández, cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, permanece detenido en Paraguay desde septiembre del año pasado, tras ser capturado por las autoridades del país vecino. En su contra pesan tres procesos de extradición activos: por el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar, por extorsión agravada y por robo agravado, este último con una condena de 32 años de prisión.

ESTRICTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El arribo de alias “El Monstruo” a Lima está previsto para el próximo 28 de enero. Según reveló el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, el traslado contará con un estricto despliegue de seguridad que incluirá bloqueo de vías, vigilancia aérea con drones y monitoreo permanente mediante cámaras. Aún está pendiente definir el establecimiento penitenciario al que será derivado una vez que pise territorio peruano.