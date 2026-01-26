Agua Dulce con prohibiciones y Miraflores vuelve a sonreír por bailes en alameda Chabuca Granda

Veraneantes tienen una serie de restricciones en el balneario, mientras que adultos mayores volverán a demostrar sus habilidades para las danzas.

En medio de la época de verano y las altas temperaturas, las familias se apersonan a diversos balnearios de Lima para vivir un día relajado; sin embargo, la municipalidad de Chorrillos ha prohibido el ingreso de comida y bebidas alcohólicas a la playa Agua Dulce.

Durante un recorrido de un equipo de Panamericana Televisión por el balneario, se pudo constatar que las personas hacen caso omiso a las restricciones de la comuna edil y llevan sus productos en ollas, mientras que la cerveza es camuflada entre las prendas.

La prohibición de estos productos se hace con el objetivo de no contaminar Agua Dulce, playa que cada fin de semana recibe alrededor de 30 mil visitantes a más, con los desperdicios que los veraneantes arrojan o camuflan debajo de la tierra.

MIRAFLORES VUELVE A SONREIR

Tras una semana de haber dejado de demostrar los dotes para el baile, decenas de adultos mayores volvieron a sonreír en el anfiteatro Chabuca Grande de Miraflores, después de que se levantara la restricción para que puedan tener un momento de relajo al ritmo de la música.

En caso te animes a mostrar tu talento en el distrito, deberás seguir una serie de estipulaciones compartidas por la comuna edil, la cual permite la práctica desde las 5:00 p.m. a 8:00 p.m., como también la prohibición de ingreso de bebidas alcohólicas al recinto. En caso de que no se cumpla la norma, serán multados con más de S/2500.