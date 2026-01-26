Chorrillos: buscan a menor que desapareció en playa Villa

La familia de un menor de 17 años viene realizando una intensa búsqueda luego de que el adolescente desapareciera el sábado 24 de enero tras acudir a Playa Villa, en el distrito de Chorrillos, donde se encontraba practicando deportes junto a un grupo de amigos.

Según relató la madre del menor, el joven llegó al lugar acompañado de cinco amigos. De ellos, tres decidieron salir del mar al notar el tamaño de las olas, mientras que el adolescente permaneció en el agua junto a otro compañero.

En ese momento, una ola los arrastró mar adentro. Al intentar regresar a la orilla, el menor manifestó que sufría un calambre en la pierna, tras lo cual una nueva ola los separó. El amigo logró salir del mar y solicitó ayuda a los salvavidas. Pese a una búsqueda inicial de aproximadamente una hora, no se logró ubicar al adolescente.

La madre del joven indicó que, en el transcurso de la búsqueda, tomó conocimiento de otro caso similar en la zona, donde otra familia también reportaba a un familiar como desaparecido.

BANDERAS

Un equipo de 24 Horas acudió al lugar y constató la presencia de banderas de señalización en la playa: una verde, que indica condiciones aptas para el baño, y otra roja, que advierte sobre mar agitado y situaciones de riesgo. Pese a ello, se observó a varios bañistas ingresando al mar.