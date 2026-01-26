Cae banda implicada en asesinato de dos policías en Huaycán

La Policía Nacional logró la detención de una banda criminal conformada por cinco delincuentes, implicada en el asesinato de dos efectivos policiales. Según las primeras investigaciones, serían remanentes de la banda “Los Malditos de Huaycán”.

Tras un paciente seguimiento, la Policía logró ubicar a estos sujetos al interior de una discoteca; sin embargo, al percatarse de la presencia policial, intentaron escapar, iniciándose una persecución que se prolongó por cerca de una hora.

Según la Policía, durante la huida arrojaron un paquete que contenía un arma de fuego con tres municiones y número de serie erradicado, así como pasta básica de cocaína y otras sustancias ilícitas.

La Policía también logró incautar dos mechas, las cuales son utilizadas para exigir cupos mediante atentados con explosivos. Según las autoridades, el cabecilla conocido como “Chato Davis” se encuentra cumpliendo condena en un penal del país.

Sin embargo, el comandante Jorge Mendoza, jefe de la Dipincri de Ate–Santa Anita, señaló que el accionar de esta banda criminal estaba a cargo de un sujeto identificado como alias “Yajaira”, quien ha continuado con extorsiones en la zona de Huaycán contra transportistas y comerciantes, indicó.

LOS HECHOS

El asesinato de los agentes policiales, pertenecientes a la comisaría de Huaycán, ocurrió en febrero de 2025, durante un patrullaje de rutina. Fue en ese momento, durante un control de identidad, que integrantes de esta banda criminal sacaron armas de fuego y dispararon contra los policías.