El Agustino: delincuentes atacan a balazos almacén

Un violento ataque armado se registró a plena luz del día contra un local que funciona como almacén, ubicado en la cuadra 21 de la avenida Miguel Grau, en el distrito de El Agustino. Delincuentes dispararon en al menos 13 ocasiones contra la puerta del inmueble, generando pánico entre los trabajadores y vecinos de la zona.

Uno de los trabajadores del local expresó su temor tras el atentado, señalando que la presencia de delincuentes armados ha incrementado la sensación de inseguridad en el sector. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales fueron evidentes.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento del ataque. En las imágenes se observa la llegada de tres motocicletas, de las cuales descienden varios sujetos armados que, sin mediar palabra, abren fuego contra el negocio para luego huir rápidamente.

ANALIZAN CÁMARAS DE SEGURIDAD

Efectivos policiales llegaron al lugar e iniciaron las diligencias correspondientes. Las autoridades ya vienen analizando los registros de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este atentado, mientras no se descarta que el hecho esté vinculado a un presunto caso de extorsión.