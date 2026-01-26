Accidente de bus del Metropolitano: de los 46 heridos 10 ya fueron dados de alta

Diez de los pasajeros que resultaron heridos tras el violento accidente de un bus del Metropolitano en la Estación México ya fueron dados de alta médica, informó el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas. Los afectados fueron atendidos en el Hospital Dos de Mayo, donde solo permanece hospitalizado un joven que sufrió una fractura de clavícula.

En declaraciones al noticiero 24 Horas, Rojas precisó que en total 46 personas resultaron heridas a consecuencia del impacto. No obstante, señaló que la mayoría de los pacientes presentó policontusiones y lesiones leves, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales y clínicas privadas de la ciudad.

Respecto al conductor del bus del Metropolitano, el viceministro indicó que fue trasladado a la clínica San Pablo, donde permanece estable y bajo observación médica, mientras se evalúa su evolución tras el accidente registrado en la concurrida estación.

INVESTIGAN ACCIDENTE

Por su parte, el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Juan del Carmen Haro Muñoz, señaló que las causas del accidente son materia de investigación. Añadió que se vienen realizando las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y adoptar medidas que eviten hechos similares en el sistema de transporte masivo.