Caos en restaurante de Cañete: clientes se niegan a pagar y pelean con los dueños

Visitantes habrían reaccionado de manera agresiva tras una discusión por el precio de un plato de comida, lanzando mesas, sillas y botellas.

Un violento enfrentamiento se registró en el distrito de Cerro Azul, en Cañete, luego de que un grupo de bañistas procedentes de Lima se viera involucrado en una pelea con propietarios de un restaurante y vecinos de la zona, presuntamente por negarse a pagar el costo de un menú.

De acuerdo con testigos, los visitantes habrían reaccionado de manera agresiva tras una discusión por el precio de un plato de comida, lanzando mesas, sillas y botellas, lo que dejó a varios trabajadores del establecimiento con heridas. Vecinos del sector intervinieron ante la situación, lo que derivó en una batalla campal.

DAÑOS MATERIALES

Durante los disturbios, el restaurante quedó con severos daños materiales. Asimismo, se reportó que algunas personas resultaron lesionadas, entre ellas el dueño del local y su hijo, según indicaron pobladores del lugar.

La Policía intervino y trasladó a más de 30 personas a la comisaría de la jurisdicción. Sin embargo, tras las diligencias iniciales, solo cuatro quedaron detenidas y fueron derivadas a la Dipincri Cañete para continuar con las investigaciones correspondientes. En el traslado de los involucrados también se registraron nuevos incidentes, que ocasionaron daños en las lunas del bus policial.