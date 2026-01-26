Congestión total en la Vía Expresa por accidente del Metropolitano

Un intenso tráfico vehicular se registró desde las primeras horas de este viernes en la Vía Expresa, luego de que un bus del Metropolitano protagonizara un violento choque en plena hora punta, dejando más de 30 personas heridas. El accidente generó caos vehicular y gran congestión en una de las principales arterias de Lima.

Conductores y pasajeros expresaron su malestar por la situación, que también afectó a las vías aledañas a la Vía Expresa. Mientras algunos aseguraron desconocer el motivo del congestionamiento, otros afirmaron haber sido informados del accidente del Metropolitano, lo que incrementó la preocupación entre los usuarios.

La transitada Vía Expresa, que conecta varios distritos de la capital, permanece parcialmente cerrada mientras las autoridades realizan labores de emergencia y control del tránsito, generando largas demoras y desvíos obligatorios para los vehículos particulares y de transporte público.

ACCIDENTE DEL METROPOLITANO DEJA DECENAS DE HERIDOS

Hasta el cierre de este informe, se confirmó que el número de heridos ascendió a 46 personas, aunque la mayoría ya fue dada de alta, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente ocurrido en la Vía Expresa.