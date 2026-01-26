Chorrillos: hombre salva de morir tras ser lanzado al mar desde el muelle

Un hombre salvó de milagro de morir luego de ser violentamente lanzado al mar por otro sujeto desde el muelle de Chorrillos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y ha generado indignación en la ciudadanía, ya que se trataría de un presunto intento de homicidio, según denunció la propia víctima.

El agraviado fue identificado como Eduardo García, trabajador de la zona, quien relató que solo la fuerza de las olas del mar evitó que impactara contra una roca, lo que pudo haberle costado la vida. El hombre aseguró que, tras el ataque, presenta fuertes dolores en la espalda y el cuello, por lo que formalizó la denuncia en la comisaría del sector.

“Pude haber muerto si no fuera por las olas que amortiguaron mi caída”, declaró García, quien además señaló que el agresor actuó de manera sorpresiva, aprovechando un descuido para levantarlo y arrojarlo al mar desde el muelle.

DETENCIÓN DEL AGRESOR

Tras conocerse el caso, efectivos de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de trabajadores del lugar, lograron detener al presunto agresor, quien fue señalado por la víctima como un peligro para la sociedad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.