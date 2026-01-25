Las sesiones de baile han regresado: Reabren anfiteatro del Parque Kennedy en Miraflores

Regresó la alegría para muchos de los vecinos de Miraflores. El anfiteatro Chabuca Granda en el Parque Kennedy ha sido reabierto al público tras permanecer cerrado por una ordenanza municipal.

Las tradicionales sesiones de baile han regresado, atrayendo a numerosos asistentes, incluyendo adultos mayores.

Actividades culturales y baile

El anfiteatro, es un punto de encuentro popular para actividades culturales y baile, especialmente para adultos mayores que había sido cerrado temporalmente por problemas de seguridad y ruidos molestos.

El espacio es conocido por sus actividades culturales, música en vivo y sesiones de baile, que suelen tener lugar en horarios de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y para alegría de todos, este anfiteatro ha vuelto a ser un lugar vibrante con una variada programación de eventos artísticos y música en vivo.

Cabe señalar que, la reapertura se realiza bajo un plan de control municipal para asegurar la seguridad y la convivencia vecinal.