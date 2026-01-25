Un empresario resultó herido en balacera en SMP cuando sicarios intentaban matar a otro hombre

En la segunda etapa de la urbanización Las Begonias, en el distrito de San Martín de Porres se registró una balacera que dejó a dos personas heridas.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 p.m. cerca del parque Las Begonias, en la zona de Nueva Estrella, a la altura de la avenida Canta Callao.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud. Uno de ellos se encuentra en estado crítico en el área de trauma shock, mientras que el segundo ya recibió el alta médica.

Ajustes de cuentas

Según testigos, dos presuntos sicarios realizaron al menos ocho disparos contra un hombre que se encontraba dentro de un hotel ubicado en los alrededores del parque hiriendo al dueño del hospedaje.

Cabe señalar que, este ataque se registró en cuestión de segundos y quedó registrado por cámaras de videovigilancia del hospedaje. Se presume que el móvil del crimen podría ser un ajuste de cuentas.