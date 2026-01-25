Técnicos electricista se salvan de robo gracias a una alarma vecinal en SMP

Las alarmas vecinales en nuestra capital son herramientas esenciales para la seguridad ciudadana, permitiendo la detección temprana de delincuentes, la reducción de robos mediante el efecto disuasivo (hasta en un 23% en ciertas zonas) y la respuesta rápida ante emergencias

Estas buscan fomentan la organización, fortalecen el tejido social y mejoran la cohesión entre vecinos y esta vez unos técnicos electricista se salvaron de robo gracias a una alarma vecinal en el distrito de San Martín de Porres.

Alarma los salvó

Minutos después de la medianoche, una camioneta tipo Pick Up de os técnicos permanecía estacionada en la Alameda Elvira García, con la puerta está semiabierta.

En ese momento aparece un carro con lunas oscuras, del cual desciende dos sujetos que, utilizando armas de fuego, lanzaron al suelo al conductor, pero gracias a la alerta de los vecinos, estos delincuentes no lograron concretar el robo y salieron huyendo del lugar.

Cabe señalar que, esta vez, la alerta vecinal frustró el asalto, pero los vecinos advierten que no siempre habrá tiempo para reaccionar por lo que piden mayor presencia policial en sus calles.