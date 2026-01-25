Prohíben ingreso de licor y ollas con comida en playa Agua Dulce, ¿Se cumple la norma?

En este domingo de verano, uno de los más calurosos de los últimos tiempos, las playas de la capital lucen abarrotadas de personas, en medio de nuevas disposiciones y medidas para mantener el orden y la limpieza en ellas.

Para la temporada de verano 2026, la Municipalidad de Chorrillos ha ratificado y reforzado la prohibición de ingresar con bebidas alcohólicas y ollas de comida a la playa Agua Dulce.

Mediante la norma, está terminantemente prohibido el ingreso de ollas con comida, alimentos preparados y cualquier tipo de licor. De igual forma, no se permite la instalación de carpas (campamentos), parrillas, barbacoas ni fogatas en el área de arena.

Otra medida que no es bien vista por los visitantes, es el ingreso de animales también suele estar restringido para mantener la higiene del balneario.

¿Se cumplen las normas en las playas?

Un equipo de Panamericana Noticias llegó hasta la concurrida playa de Agua Dulce, para constatar si se está cumpliendo con estas normas,

Como se recuerda dentro del plan "Playas Seguras 2026" personal de fiscalización y serenazgo realizan inspecciones diarias en los accesos para evitar el ingreso de estos productos.