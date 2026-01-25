Mujer cae en un profundo buzón dentro de un gimnasio en Huaycán

En el distrito de Ate, una mujer de 39 años, identificada como María Campos Ortiz, resultó gravemente herida tras caer en un profundo buzón de agua ubicado dentro de un gimnasio en Huaycán.

El accidente ocurrió en la zona de cardio del establecimiento, situado en la avenida Mariátegui, la víctima cayó accidentalmente en el buzón profundo.

Fue rescatada del profundo pozo

Tras ser alertados del hecho, miembros del Cuerpo General de Bomberos trabajaron durante aproximadamente 30 minutos para rescatarla debido a la complejidad del acceso hasta el pozo.

Luego de ser rescatada, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Huaycán, donde se le diagnosticó una fractura de fémur y permanece bajo observación médica.

Personal de la Municipalidad de Ate acudió al lugar tras el incidente, mientras que usuarios del gimnasio y vecinos exigen una investigación sobre las condiciones de seguridad y fiscalización del local.

Cabe señalar que, tras el accidente las autoridades comprobaron que el pozo no contaba con señalización ni tapa de seguridad., por lo que el gimnasio fue clausurado por la autoridad edil.