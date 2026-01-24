SJM: colectivero es baleado en ataque armado en plena Panamericana Sur

El terror se apoderó de la Panamericana Sur, a la altura del puente Parque Zonal, en el distrito de San Juan de Miraflores, tras un violento ataque a balazos contra un colectivero que cubría la ruta Lima–Ica. El hecho ocurrió en un paradero altamente transitado, donde pasajeros y comerciantes vivieron momentos de pánico al escuchar múltiples disparos.

Testigos relataron que, segundos antes del atentado, el conductor realizó una parada y pidió a los pasajeros descender del vehículo. Fue en ese instante cuando apareció un sujeto a bordo de una motocicleta, quien abrió fuego directamente contra el chofer. “La primera bala que escuché me tiré al suelo y luego sonaron varios disparos más”, contó una de las personas que se encontraba en la zona.

El agraviado fue identificado como Jesús Romero Ccopa, de 31 años, quien resultó herido de bala en el rostro y el tórax. Tras el ataque, fue auxiliado por efectivos de la Policía de Tránsito y trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. En la escena del crimen se hallaron varios casquillos de bala y orificios de impacto en el vehículo.

DILIGENCIAS EN CURSO

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Nacional inició la revisión de las cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable. Este es el segundo atentado en menos de cuatro días contra conductores informales de esta ruta, lo que ha encendido las alertas sobre una posible escalada de violencia vinculada a extorsiones en la zona.