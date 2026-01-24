Plaza San Martín: comerciantes informales agreden a fiscalizadores durante intervención

Un violento ataque se registró durante un operativo de fiscalización ejecutado por la Municipalidad de Lima en las inmediaciones de la Plaza San Martín. Comerciantes informales arremetieron contra el personal municipal lanzando piedras y golpeándolos con palos. Uno de los trabajadores fue captado con el rostro cubierto de sangre luego de ser brutalmente agredido.

De acuerdo con el registro audiovisual, varios ambulantes derribaron a los fiscalizadores y, una vez en el suelo, los golpearon reiteradamente en la cabeza. La agresión se produjo cuando los agentes municipales intentaban recuperar espacios públicos ocupados de manera ilegal, lo que generó momentos de pánico entre peatones y comerciantes formales de la zona.

El enfrentamiento se inició en la avenida Nicolás de Piérola y se extendió hasta la Plaza San Martín. El saldo fue de 12 personas heridas: nueve efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (UNOES) y tres trabajadores de fiscalización. Uno de estos últimos tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde recibió una sutura de 10 puntos debido a la gravedad de sus lesiones.

DENUNCIA CONTRA AGRESORES

Tras lo ocurrido, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que presentó una denuncia contra los responsables en la comisaría de Cotabambas. Asimismo, precisó que las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la Plaza San Martín serán determinantes para identificar a los agresores y continuar con las investigaciones correspondientes.