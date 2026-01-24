La Molina: barristas atacan con piedras a serenos que defendieron a vecino

Cuatro agentes de Serenazgo de la Brigada Canina de La Molina resultaron heridos luego de ser atacados con piedras por un grupo de barristas, cuando intervenían para defender a un vecino que estaba siendo agredido en la vía pública. El violento hecho generó alarma entre los residentes de la zona.

Según testigos, los serenos acudieron al lugar tras detectar una gresca y, al intentar auxiliar al vecino, fueron rodeados por los barristas, quienes comenzaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes. La agresión obligó a solicitar refuerzos para controlar la situación.

Producto del ataque, los cuatro agentes sufrieron diversas lesiones y fueron trasladados a una clínica local, donde recibieron atención médica. De acuerdo con información preliminar, ninguno de ellos presenta heridas de gravedad, aunque permanecen en observación.

ANALIZAN CÁMARAS

En tanto, las autoridades municipales informaron que ya se vienen analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables del ataque. No se descarta que en las próximas horas se realicen operativos para ubicar y detener a los implicados.