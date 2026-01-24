Venezolanos en Lima exigen que elecciones en su país se lleven a cabo en junio

Decenas de ciudadanos venezolanos se congregaron este sábado en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima para exigir que las próximas elecciones presidenciales en su país se lleven a cabo en junio, tras el contexto de crisis política que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

Los manifestantes, que residen desde hace varios años en el Perú, expresaron su descontento por la situación política actual en Venezuela y pidieron una transición democrática con comicios libres y justos que permitan la participación de todos los ciudadanos, incluidos los que viven en el exterior.

Entre los asistentes estuvo Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, quien destacó que hay más de mil personas detenidas por razones políticas en Venezuela y cuestionó la continuidad de figuras como Delcy Rodríguez en la presidencia interina del país, señalando la necesidad de un verdadero proceso democrático.

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Los manifestantes también hicieron un llamado a las autoridades de su país y a la comunidad internacional para comprometerse con la realización de elecciones limpias y con pleno acceso para todos los votantes. Mientras tanto, muchos saludaron la intervención de Estados Unidos para detener a Maduro.