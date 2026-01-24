Surco: desarticulan banda que dopaba a sus víctimas para robar

Un eficiente trabajo de seguimiento permitió a la Policía Nacional desarticular a una presunta banda criminal dedicada al robo agravado mediante el uso de sustancias tóxicas. La intervención se realizó en un grifo del distrito de Surco, a pocos metros de un conocido centro comercial, hasta donde los sospechosos llegaron sin imaginar que eran vigilados por agentes especializados.

De acuerdo con el coronel Roger Cano Benites, jefe de la División de Investigación de Robos, esta organización operaba desde hace varios meses en Lince y zonas aledañas. El modus operandi consistía en que mujeres abordaban a las víctimas en locales nocturnos, las seducían y luego las inducían a ingerir sustancias tóxicas para vulnerar su voluntad.

Posteriormente, las víctimas eran retiradas del establecimiento y subidas a vehículos que simulaban ser taxis por aplicativo, donde eran despojadas de sus pertenencias. En uno de los registros policiales se observa a una de las detenidas acompañando a un hombre que luego fue rescatado por la Policía con claros signos de haber sido dopado y que tuvo que ser trasladado a un centro de salud.

HALLARON CELULAR ROBADO

Durante la intervención, los agentes hallaron en el vehículo de los intervenidos el celular de la víctima, confirmando el robo. Los detenidos fueron identificados como George Wilfredo Matías Palomino, Víctor Ramiro Ureta Ñanga, Rebeca de la Cruz, alias “el Monocillo”, y “Chambi”. Todos fueron trasladados a la Dirincri, mientras la Policía no descarta que existan más víctimas ni que la banda esté implicada en otros casos similares.