A seis años de la tragedia: víctima de deflagración en VES siguen esperando justicia

El 23 de enero de 2020 quedó marcado como uno de los días más dolorosos en la historia reciente de Villa El Salvador. Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP), conducido por Luis Guzmán Palomino, de 72 años, se desplazaba por la zona cuando sufrió una fuga masiva de combustible. El riesgo era extremo: bastaba una sola chispa para desatar una tragedia, que finalmente ocurrió cuando un vehículo fue encendido, provocando una deflagración que convirtió las calles en un infierno de fuego, gritos y desesperación.

El camión, propiedad de la empresa Trans Gas, liberó grandes cantidades de gas que se expandieron rápidamente por varias cuadras. En medio del caos, vecinos corrían envueltos en llamas mientras otros pedían ayuda desesperadamente. El saldo fue devastador: 34 personas fallecidas y más de 50 heridas, muchas de ellas con quemaduras severas que cambiaron sus vidas para siempre.

Entre los sobrevivientes está Bruno Luyo, quien pasó casi un año hospitalizado tras sufrir quemaduras en el 79 % de su cuerpo. Hoy vive con una discapacidad reconocida por el Conadis y continúa en constantes terapias. “Desde ese día mi vida cambió brutalmente. Fue terror, quedé marcado para siempre en el cuerpo y en la mente”, relata. Como él, decenas de afectados denuncian que no han recibido el apoyo médico, económico ni psicológico necesario para rehacer sus vidas.

GLOBOS BLANCOS AL CIELO

El dolor también se mantiene vivo en los familiares de quienes murieron. Paola Lizeta, madre de Jean Francis Álvarez, recuerda a su hijo, quien perdió la vida al intentar salvar a su perrito. A pesar del paso del tiempo, las heridas siguen abiertas. El conductor del camión, con 83 infracciones graves, recibió cinco años de prisión suspendida, mientras vecinos aseguran que ni la empresa ni las autoridades brindaron ayuda real. Hoy, con globos blancos al cielo, la comunidad continúa exigiendo justicia, reparación y memoria para que una tragedia así no vuelva a repetirse.