Cae hermano de alias “El Italiano”: es investigado por asesinar a hombre en Comas

La Policía Nacional capturó a Renato Panduro Verástegui, quien es señalado como presunto autor del homicidio de Miguel Ángel Salas, ocurrido el pasado 16 de marzo de 2025 en las inmediaciones del mercado Santa Rosa, en el distrito de Comas. La detención se realizó tras un trabajo de identificación y seguimiento que permitió ubicar al sospechoso en esta zona de Lima Norte.

El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, confirmó que contra Panduro Verástegui se tramitó una medida de detención preliminar por el delito de homicidio calificado. “Se acaba de capturar a Renato Panduro Verástegui, quien ha sido debidamente identificado”, señaló la autoridad policial durante una conferencia de prensa.

Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego con sus respectivas municiones, la cual, según los registros policiales, habría sido ocultada tras la intervención. El arma fue hallada debajo de un automóvil y será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el crimen investigado.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias para establecer si el detenido estaría implicado en otros hechos delictivos en la zona. Mientras tanto, Renato Panduro Verástegui permanece bajo custodia policial, a la espera de las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial que definirán su situación legal.