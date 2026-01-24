Intento de asalto a Banco de la Nación en Minka: salen a la luz nuevas imágenes

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelaron cómo se ejecutó el frustrado asalto al Banco de la Nación, ubicado en el centro comercial Minka. El hecho ocurrió a las 2:34 de la tarde, cuando tres delincuentes, vestidos como obreros de construcción civil, ingresaron al local con la intención de apoderarse del dinero en efectivo de la entidad bancaria.

Según las imágenes, dos de los sujetos entraron al banco, mientras que un tercero permaneció en el exterior como campana. De manera simultánea, otros dos cómplices aguardaban en motos lineales, listos para facilitar la huida tras el robo. La operación delictiva, sin embargo, fue detectada por la Policía, que ya venía siguiendo los pasos de la banda.

Menos de un minuto después, tres agentes policiales descendieron de un vehículo e irrumpieron en el centro comercial, sorprendiendo a los delincuentes. En medio de la intervención, el sujeto que hacía de campana sacó un arma de fuego y disparó contra los efectivos, generando momentos de pánico entre los usuarios, muchos de los cuales se lanzaron al suelo para ponerse a salvo.

CAPTURAN A CINCO IMPLICADOS

La rápida acción policial permitió la captura de los cinco implicados: dos de nacionalidad venezolana y tres peruanos, cuatro de ellos con antecedentes policiales. Como consecuencia del tiroteo, un policía y un agente de seguridad resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro, mientras los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.