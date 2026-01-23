24 Horas Edición Central

23/01/2026

'Los Fantasmas de Acho': cae banda que cobraba cupos a colectiveros con mini uzi y explosivos

Según la Policía, los sujetos exigían S/5 por cada viaje y amenazaban a quienes no cumplían con el pago, rotando sus recorridos para generar temor.



El paradero de Acho, en la Vía de Evitamiento, se convirtió en un foco de violencia tras las amenazas y cobros de cupos a los colectiveros por parte de la banda criminal conocida como 'Los Fantasmas de Acho'. Según la Policía, los sujetos exigían S/5 por cada viaje y amenazaban a quienes no cumplían con el pago, rotando sus recorridos para generar temor.

Mediante un grupo de WhatsApp denominado Reportes, los extorsionadores incluso amenazaban con atentar contra la integridad física y la propiedad de los transportistas. Gracias a un trabajo de inteligencia del Depincri de El Agustino, cinco miembros de la banda fueron capturados.

Entre los detenidos se encuentran Alan Paul Minaya, Pedro Miguel Lama Brito y Alexander Jesús Tapia, acusados de delitos que incluyen tráfico ilícito de drogas, lesiones graves y delitos contra la vida.

INCAUTAN MINI UZI Y EXPLOSIVOS

Durante el operativo se incautó una cacerina abastecida de una mini uzi y explosivos, herramientas que evidencian el alto nivel de peligrosidad de esta organización criminal. Los detenidos permanecen bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes.


