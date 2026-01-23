'Los Fantasmas de Acho': cae banda que cobraba cupos a colectiveros con mini uzi y explosivos

El paradero de Acho, en la Vía de Evitamiento, se convirtió en un foco de violencia tras las amenazas y cobros de cupos a los colectiveros por parte de la banda criminal conocida como 'Los Fantasmas de Acho'. Según la Policía, los sujetos exigían S/5 por cada viaje y amenazaban a quienes no cumplían con el pago, rotando sus recorridos para generar temor.

Mediante un grupo de WhatsApp denominado Reportes, los extorsionadores incluso amenazaban con atentar contra la integridad física y la propiedad de los transportistas. Gracias a un trabajo de inteligencia del Depincri de El Agustino, cinco miembros de la banda fueron capturados.

Entre los detenidos se encuentran Alan Paul Minaya, Pedro Miguel Lama Brito y Alexander Jesús Tapia, acusados de delitos que incluyen tráfico ilícito de drogas, lesiones graves y delitos contra la vida.

INCAUTAN MINI UZI Y EXPLOSIVOS

Durante el operativo se incautó una cacerina abastecida de una mini uzi y explosivos, herramientas que evidencian el alto nivel de peligrosidad de esta organización criminal. Los detenidos permanecen bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes.